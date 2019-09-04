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В налоговой опровергли крупные штрафы для «ArcelorMittal Кривой Рог» и «Фокстрот»

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В налоговой опровергли крупные штрафы для «ArcelorMittal Кривой Рог» и «Фокстрот»

Распространенная ранее информация о результатах налоговых проверок ряда крупных предприятий Украины и доначислении им пени является некорректной, так как проверки еще продолжаются и решения по ним еще не приняты. Об этом говорится в заявлении Государственной налоговой службы.

Как сообщили в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины (ГНС), на налоговую службу возложены функции и выполнение полномочий по администрированию налогов согласно распоряжению Кабмина от 21 августа. По данным пресс-службы, Офис крупных налогоплательщиков ГНС возглавляет Алексей Деревянко, в то время как Евгений Бамбизов, который сделал журналистам соответствующие заявления о завершении ряда проверок крупных предприятий и доначислении им налогов, исполняет обязанности председателя комиссии по реорганизации Офиса крупных налогоплательщиков Фискальной службы, которая находится в состоянии ликвидации.

«Евгений Бамбизов не является работником ГНС и не имеет никакого отношения к проведению налоговых проверок. По поводу высказываний Евгения Бамбизова журналистам о якобы налоговых доначислениях и наложении штрафных санкций на ряд предприятий, Государственная налоговая служба информирует, что указанные вопросы не входят в сферу полномочий Бамбизова. В настоящее время налоговые проверки этих предприятий не завершены, никаких решений не принято», - сообщили в пресс-службе.

Также в налоговой службе подчеркнули, что любые решения о доначислении или наложении санкций на налогоплательщиков, в частности, о которых упоминал в своем заявлении Бамбизов, могут быть приняты только в пределах предусмотренной законом процедуры уполномоченными структурами новосозданной Государственной налоговой службы Украины.

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Напомним, что ранее сегодня Бамбизов заявил о завершении аудита "ArcelorMittal Кривой Рог" с суммой претензий 9 млрд грн, о доначислении 645 млн грн налогов сети магазинов электроники "Фокстрот", а также о намерении завершить аудит "Нафтогаза Украины" в начале октября.

налоги, Фокстрот, АрселорМиттал Кривой Рог
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Среда, 4 сентября 2019
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