В налоговой опровергли крупные штрафы для «ArcelorMittal Кривой Рог» и «Фокстрот»

Распространенная ранее информация о результатах налоговых проверок ряда крупных предприятий Украины и доначислении им пени является некорректной, так как проверки еще продолжаются и решения по ним еще не приняты. Об этом говорится в заявлении Государственной налоговой службы.
Как сообщили в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины (ГНС), на налоговую службу возложены функции и выполнение полномочий по администрированию налогов согласно распоряжению Кабмина от 21 августа. По данным пресс-службы, Офис крупных налогоплательщиков ГНС возглавляет Алексей Деревянко, в то время как Евгений Бамбизов, который сделал журналистам соответствующие заявления о завершении ряда проверок крупных предприятий и доначислении им налогов, исполняет обязанности председателя комиссии по реорганизации Офиса крупных налогоплательщиков Фискальной службы, которая находится в состоянии ликвидации.
«Евгений Бамбизов не является работником ГНС и не имеет никакого отношения к проведению налоговых проверок. По поводу высказываний Евгения Бамбизова журналистам о якобы налоговых доначислениях и наложении штрафных санкций на ряд предприятий, Государственная налоговая служба информирует, что указанные вопросы не входят в сферу полномочий Бамбизова. В настоящее время налоговые проверки этих предприятий не завершены, никаких решений не принято», - сообщили в пресс-службе.
Также в налоговой службе подчеркнули, что любые решения о доначислении или наложении санкций на налогоплательщиков, в частности, о которых упоминал в своем заявлении Бамбизов, могут быть приняты только в пределах предусмотренной законом процедуры уполномоченными структурами новосозданной Государственной налоговой службы Украины.
Напомним, что ранее сегодня Бамбизов заявил о завершении аудита "ArcelorMittal Кривой Рог" с суммой претензий 9 млрд грн, о доначислении 645 млн грн налогов сети магазинов электроники "Фокстрот", а также о намерении завершить аудит "Нафтогаза Украины" в начале октября.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016