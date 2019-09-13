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Крупнейший мировой металлургический концерн может остановить свою шахту в Украине из-за налоговых нововведений

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Крупнейший мировой металлургический концерн может остановить свою шахту в Украине из-за налоговых нововведений

Крупнейший в стране металлургический комбинат «АрселорМиттал Кривой Рог» будет вынужден остановить работу своей железорудной шахты им. Артема в случае повышения ренты на добычу железной руды в соответствии с законопроектом № 1210, внесенным на рассмотрение Верховной Рады.

Об этом сообщил сегодня заместитель генерального директора комбината Владимир Ткаченко, выступая на заседании рабочей группы комитета Верховной Рады по налоговой и таможенной политике, передает МинПром.

Он отметил, что предлагаемые изменения базы налогообложения при добыче железной руды будут иметь негативные последствия. «Если государство хочет, чтобы переработка сырья составляла 100% — она будет 100%. Но тогда мы будем вынуждены сократить объемы добычи железорудного сырья. У нас есть открытые карьеры и шахта, мы будем вынуждены заморозить ее работу. Сейчас там работает более тысячи человек», — сказал он.

Как известно, законопроектом № 1210 предлагается не только повысить рентную плату за добычу железной руды с 8% до 10%, но и увеличить нижний порог рентабельности железорудного сырья с 14-25% до двойной учетной ставки НБУ — сегодня это 33%. Также предлагается в качестве базы для налогообложения брать стоимость товарной продукции (в т.ч. концентрата, агломерата, окатышей) с содержанием Fe62-67% вместо стоимости добытой руды с содержанием Fe16-30%.

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По оценкам консалтингового агентства PricewaterhouseCoopers, в случае принятия изменений в Налоговый кодекс Украины, предусмотренных законопроектом № 1210, доля рентных платежей по отношению к коммерческой прибыли металлургических предприятий Украины существенно превысит аналогичный показатель в других странах.

Так, доля ренты по отношению к прибыли в Австралии, Бразилии, Канаде, Казахстане, Индии, Китае, составляет 10,3%. А в России — всего 2,5%. В Украине в случае внедрения предлагаемых изменений в Налоговый кодекс она достигнет 22%.

налоги, АрселорМиттал Кривой Рог, руда
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