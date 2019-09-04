Сеть «Фокстрот» недоплатила 645 миллионов налогов

Государственная налоговая служба доначислила 645 миллионов гривен налогов одному из крупнейших ритейлеров страны — сети магазинов электроники «Фокстрот».

Об этом заявил глава Офиса крупных налогоплательщиков Евгений Бамбизов, передает LIGA.net.

По его словам, ритейлер занижал базу налогообложения, включая в стоимость товаров дополнительные услуги, которые не облагаются НДС, например страхование.

«Работали так по всей сети. Теперь Офис крупных налогоплательщиков планирует проверку других крупных ритейлеров», — подчеркнул Бамбизов.

В то же время в «Фокстроте» заявили, что пока не получали официальных сообщений о доначислении налогов.

«Фокстрот работает исключительно в правовом поле и является крупнейшим налогоплательщиком в отрасли. Ежегодно компании сети „Фокстрот“ увеличивают количество налоговых выплат на 20-30%. Ранее Офис крупных налогоплательщиков выставлял ритейлерам доначисления, которые мы обжаловали в судах.

Какими будут действия в этот раз, определимся, как только увидим официальные документы от ДН », - говорится в пресс-релизе ритейлера.

Торговая сеть «Фокстрот» на начало 2019 года насчитывала 162 магазина общей торговой площадью 153 тысячи квадратных метров в 90 областных и районных центрах Украины. Посещаемость магазинов в 2018 году составила 27,8 млн человек.

Группа компаний «Фокстрот» развивает бренды Фокстрот, Техношара, Секунда (магазин часов), а также DEPO’t Center и Fantasy Town (управление недвижимостью в ГК Фокстрот). Руководители ГК Фокстрот — Валерий Маковецкий и Геннадий Выходцев.