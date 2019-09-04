Сеть «Фокстрот» недоплатила 645 миллионов налогов

Государственная налоговая служба доначислила 645 миллионов гривен налогов одному из крупнейших ритейлеров страны — сети магазинов электроники «Фокстрот».
Об этом заявил глава Офиса крупных налогоплательщиков Евгений Бамбизов, передает LIGA.net.
По его словам, ритейлер занижал базу налогообложения, включая в стоимость товаров дополнительные услуги, которые не облагаются НДС, например страхование.
«Работали так по всей сети. Теперь Офис крупных налогоплательщиков планирует проверку других крупных ритейлеров», — подчеркнул Бамбизов.
В то же время в «Фокстроте» заявили, что пока не получали официальных сообщений о доначислении налогов.
«Фокстрот работает исключительно в правовом поле и является крупнейшим налогоплательщиком в отрасли. Ежегодно компании сети „Фокстрот“ увеличивают количество налоговых выплат на 20-30%. Ранее Офис крупных налогоплательщиков выставлял ритейлерам доначисления, которые мы обжаловали в судах.
Какими будут действия в этот раз, определимся, как только увидим официальные документы от ДН », - говорится в пресс-релизе ритейлера.
Торговая сеть «Фокстрот» на начало 2019 года насчитывала 162 магазина общей торговой площадью 153 тысячи квадратных метров в 90 областных и районных центрах Украины. Посещаемость магазинов в 2018 году составила 27,8 млн человек.
Группа компаний «Фокстрот» развивает бренды Фокстрот, Техношара, Секунда (магазин часов), а также DEPO’t Center и Fantasy Town (управление недвижимостью в ГК Фокстрот). Руководители ГК Фокстрот — Валерий Маковецкий и Геннадий Выходцев.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016