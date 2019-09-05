Журналисты рассказали как Коломойский использует свое влияние для сведения старых счетов

Олигарх Игорь Коломойский с помощью подконтрольных президенту антикоррупционных органов — НАБУ, ГБР, САП, НАПК, начал войну против своих обидчиков.

Об этом сообщается в материале «Апострофа» — «Время Коломойского: чем сегодня дышит скандальный олигарх».

Главным своим врагом, по версии журналистов, Коломойский считает экс-главу Нацбанка Валерию Гонтареву. Причина — национализация «ПриватБанка», которая лишила олигарха возможностей получать и скрывать доходы.

Журналисты рассказали о том, как начинался конфликт между Коломойским и НБУ.

«Проблемы начались, когда от „ПриватБанка“ стали требовать выполнения программы его докапитализации. Первый этап удалось завершить после почти 2-ух лет постоянных переговоров (уговоров). А вот второй этап — перевод выданных кредитов с фирм-пустышек на настоящие компании и предоставление реальных залогов — выполнен так и не был», — отмечается в материале.

В декабре 2016 года недостаток в капитале банка составлял 146 млрд грн. Согласно результатам независимого расследования Kroll, в 2006-2016 годах мошеннические действия акционеров «ПриватБанка» привели к убыткам в $5,5 млрд.

Сейчас Коломойский начал требовать моральной сатисфакции — чтобы «Приватбанк» признали «нормальным» банком и материальной суммой в 2 млрд долларов. Также он уже пообещал привезти Гонтареву в Украину и объявил ее «лидером контрреволюционного заговора».

Также целью олигарха стал бывший глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк с коллегами. Из-за них Коломойский после введения «Роттердам+» потерял 4 млрд гривен. Тогда Украина получила рыночную формулу на базе биржевого индекса, который применяется всеми европейскими странами. «Роттердам+» не влиял на тарифы на электроэнергию для населения, но повысил расходы промышленных предприятий, включая Никопольский и Запорожский ферросплавные заводы Коломойского. До 2016 года они были обеспечены льготами от государства, фактически за них частично оплачивали тарифы другие промпотребители.

Ранее Игорь Коломойский заявил, что в течение следующих нескольких лет за границу не поедет. Журналисты связывают это заявление с тем, что он получил серьезное влияние из-за лояльной власти, а также, что у правоохранительных органов США к нему имеются вопросы.