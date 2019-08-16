Войти
Депутатов-нарушителей от «Слуги народа» будут наказывать
позиция
Депутатов-нарушителей от «Слуги народа» будут наказывать
The Wall Street Journal узнала о желании Трампа купить Гренландию
резонанс
The Wall Street Journal узнала о желании Трампа купить Гренландию

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

позиция
RSS

До конца I квартала 2020 года будут новые руководители НАБУ и САП, - правозащитник

2182
До конца I квартала 2020 года будут новые руководители НАБУ и САП, - правозащитник

Существующие антикоррупционные структур неэффективны и будут заменены командой нового президента. Об этом в комментарии Капиталу заявил правозащитник Эдуард Багиров.

«До конца первого квартала 2020 года, я более чем уверен, будут новые руководители НАБУ, САП, НАПК, и будет переформатирован состав НАПК.... За последние 3-4 года мы не видим реальных решений судов в том объёме, который предполагался. Когда их (антикоррупционные структуры — Ред.) создавали, предполагалось что таких решений будет не десятки, даже не сотни, а тысячи, потому что у нас коррупционеров в Украине минимум полмиллиона. Это депутаты, это меры, министры, и бывшие в том числе и настоящие, и губернаторы, их там сотни тысяч, тех кто 25 лет разворовывал бюджет Украины, совершал коррупционные деяния. Их можно было привлечь, а у нас когда есть потенциальная цифра 500 000, мы получаем 50 или 100 задержанных или обвиняемых в коррупции, то понятно что эти структуры неэффективно работают», — заявил он.

Если частная структура работает неэффективно, учредители меняют директора, если государственная, государство меняет руководителя государственной структуры, напомнил юрист.

«На сегодняшний день, НАБУ, САП, НАЗК — не работают эффективно... То есть эти структуры, которые сегодня созданы, они не оправдали лично мое доверие и надежды, как гражданина Украины, общественного деятеля, правозащитника. Я слежу за этой работой, я вижу, понимаю, что они могли бы сделать гораздо больше, в десятки раз больше по выявлению, документированию и привлечению к ответственности коррупционеров высшего эшелона, не мелких сошек. Мнистров и бывших премьер-министров, в том числе и президентов», — заявил Багиров.

При этом он видит желание новой команды сделать эти структуры более эффективными.

Читайте также: Дело Окружного админсуда связано с желанием прокуроров сохранить должности при новой власти, — политолог

«В любом случае, я считаю что нужно заменить не только Генерального прокурора и министра внутренних дел Авакова, но и заменить главу НАБУ, САП, НАПК — то есть полное переформатирование, новая команда, новые люди. Конкретная задача — в течении года показать результативность работы, максимум в течение 2-3 лет. Что бы общество и мы, граждане, источник власти, понимали, что создание структуры и выделяемые из нашего кармана, бюджета Украины деньги расходуются правильно, что мы наводим порядок, уменьшаем коррупцию и соответственно повышаем благосостояние государства и граждан», — заявил правозащитник.

НАБУ, Эдуард Багиров, НАПК, САП
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 16 августа 2019
Четверг, 15 августа 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Виктор Скаршевский
Виктор Скаршевский
экономист

Туда ли растем?

14 августа Госкомстат сообщил, что реальный ВВП во втором квартале 2019 увеличился на 4,6% по отношению ко второму кварталу 2018. Опередили даже Польшу по темпам роста – польская экономика во втором квартале увеличилась «всего» на 4,4%. Экономическое чудо? Не совсем. Точнее, совсем не чудо. Потому что рост некачественный и неустойчивый.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Nord Stream – 2 или Жизнь после минимизации объемов транзита

Несмотря на переход лета в отпускную фазу, есть несколько тем, которые являются постоянным генератором новостей - подготовка к работе нового парламента, курс гривны и будущее украинского газового транзита. Касательно транзитного вопроса постараюсь кое-что прояснить.
Скотт Янг
Скотт Янг
писатель, предприниматель

Как оставаться креативным и придумывать новые идеи

Люди по природе творческие существа. Но иногда у нас не получается раскрыть в себе эти способности. Вот пять способов стать более креативными, независимо от того, собираетесь ли вы написать роман или научиться играть на музыкальном инструменте.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016