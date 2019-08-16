До конца I квартала 2020 года будут новые руководители НАБУ и САП, - правозащитник

Существующие антикоррупционные структур неэффективны и будут заменены командой нового президента. Об этом в комментарии Капиталу заявил правозащитник Эдуард Багиров.

«До конца первого квартала 2020 года, я более чем уверен, будут новые руководители НАБУ, САП, НАПК, и будет переформатирован состав НАПК.... За последние 3-4 года мы не видим реальных решений судов в том объёме, который предполагался. Когда их (антикоррупционные структуры — Ред.) создавали, предполагалось что таких решений будет не десятки, даже не сотни, а тысячи, потому что у нас коррупционеров в Украине минимум полмиллиона. Это депутаты, это меры, министры, и бывшие в том числе и настоящие, и губернаторы, их там сотни тысяч, тех кто 25 лет разворовывал бюджет Украины, совершал коррупционные деяния. Их можно было привлечь, а у нас когда есть потенциальная цифра 500 000, мы получаем 50 или 100 задержанных или обвиняемых в коррупции, то понятно что эти структуры неэффективно работают», — заявил он.

Если частная структура работает неэффективно, учредители меняют директора, если государственная, государство меняет руководителя государственной структуры, напомнил юрист.

«На сегодняшний день, НАБУ, САП, НАЗК — не работают эффективно... То есть эти структуры, которые сегодня созданы, они не оправдали лично мое доверие и надежды, как гражданина Украины, общественного деятеля, правозащитника. Я слежу за этой работой, я вижу, понимаю, что они могли бы сделать гораздо больше, в десятки раз больше по выявлению, документированию и привлечению к ответственности коррупционеров высшего эшелона, не мелких сошек. Мнистров и бывших премьер-министров, в том числе и президентов», — заявил Багиров.

При этом он видит желание новой команды сделать эти структуры более эффективными.

«В любом случае, я считаю что нужно заменить не только Генерального прокурора и министра внутренних дел Авакова, но и заменить главу НАБУ, САП, НАПК — то есть полное переформатирование, новая команда, новые люди. Конкретная задача — в течении года показать результативность работы, максимум в течение 2-3 лет. Что бы общество и мы, граждане, источник власти, понимали, что создание структуры и выделяемые из нашего кармана, бюджета Украины деньги расходуются правильно, что мы наводим порядок, уменьшаем коррупцию и соответственно повышаем благосостояние государства и граждан», — заявил правозащитник.