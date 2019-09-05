Освобождение Цемаха вызывает вопросы, - МИД Нидерландов

Освобождение свидетеля по делу о катастрофе MH17 Владимира Цемаха из-под стражи вызывает вопросы у нидерландской стороны. Об этом заявил министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок, передает RTL Nieuws.
В частности, Блок подчеркнул, что находится в тесном контакте с украинскими властями по поводу освобождения Цемаха.
«Сообщения из Киева вызывают много вопросов», — подчеркнул он, не вдаваясь в подробности.
Нидерландские СМИ пишут, что Цемаха могли освободить якобы в рамках обмена пленными с Российской Федерацией. При этом подчеркивается, что Цемах украинец, а не россиянин.
Напомним, ранее сообщалось, что Киевский апелляционный суд отпустил Цемаха под личное обязательство. Он подозревается в участии в деятельности террористической организации, совершении теракта, в результате которого погибли украинские военные. По словам прокурора, подозрения обоснованы и подтверждены доказательствами.
Кроме того, его считают ключевым свидетелем в деле о катастрофе MH17. Обвинение опасается, что Цемах теперь может вернуться на оккупированный Донбасс. Возможность обмена Цемаха на политзаключенных украинская сторона пока не комментирует.
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