Войти
Гончарук хочет зону свободной торговли в рамках ГУАМ
дружба народов
Гончарук хочет зону свободной торговли в рамках ГУАМ
Зеленский обещает перестройку и ускорение
официально
Зеленский обещает перестройку и ускорение

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

резонанс
RSS

В РФ рассказали, почему не выдали Цемаха Нидерландам

2672
В РФ рассказали, почему не выдали Цемаха Нидерландам

Требование прокуратуры Нидерландов задержать Владимира Цемаха в связи с расследованием катастрофы малайзийского Boeing над Украиной противоречит международным нормам. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Генеральная прокуратура России была вынуждена задать уточняющие вопросы, а дальнейшая переписка показала, что правоохранительные органы России сомневались не зря, — сказала она. — Выяснилось, что приказ об аресте отдавался в устной форме, а его документальное оформление проведено лишь после встречного запроса российской стороны. Цемах не был объявлен прокуратурой Нидерландов в розыск, не был внесен в базу Интерпола как разыскиваемое лицо».

«Если бы российские власти поверили запросу прокурора из Нидерландов, то сами бы нарушили бы тем самым статью 5 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Она касается права на свободу и личную неприкосновенность. Российское законодательство в данной области также было бы нарушено», — указала Захарова.

Читайте также: На Донбассе стало гибнуть меньше гражданских

Официальный представитель МИД РФ также заявила, что убедительной доказательной базы в расследовании катастрофы MH17 до сих нет.

Нидерланды, Мария Захарова, Владимир Цемах
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 12 декабря 2019
Среда, 11 декабря 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Приятные новости, которые настораживают

Первые два дня этой недели ознаменовались новостями, которые принято считать очень хорошими. В понедельник стало известно, что потребительская инфляция в ноябре составила лишь 0,1% (аномально низкий для этого месяца уровень), а за последние 12 месяцев она составила 5,1%. Во вторник еще более потрясающая новость - цены производителей промышленной продукции в ноябре снизились по сравнению с октябрем на 3%, а за 11 месяцев текущего года упали на 4%.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Аргентинизация Украины

Минфин хвастается, что в Украине падает доля госдолга к ВВП. Меня пугает то, что такой же путь однажды уже проходила другая страна. Поскольку с этой страной очень много сходства, то мне даже хочется назвать этот путь: «Аргентинизация Украины».
Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

Кредиты от государства: лохи опять оплатят

Программа «Возвращайся и оставайся», предполагающая выдачу нашим трудовым мигрантам кредитов в 1,5 млн грн под 5 или 9% на пять лет, только на первый взгляд безобидна и многообещающа. На самом деле она - одна из целого ряда странных инициатив, которые должны окончательно похоронить проект адекватного государства. Наряду с очередным «кошмариньем» реального мелкого бизнеса, убийства ФОПов, доначислением всем работающим налогов и предоставлением крупному (читай - олигархическому) бизнесу новых эффективных админинструментов.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016