В РФ рассказали, почему не выдали Цемаха Нидерландам

Требование прокуратуры Нидерландов задержать Владимира Цемаха в связи с расследованием катастрофы малайзийского Boeing над Украиной противоречит международным нормам. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Генеральная прокуратура России была вынуждена задать уточняющие вопросы, а дальнейшая переписка показала, что правоохранительные органы России сомневались не зря, — сказала она. — Выяснилось, что приказ об аресте отдавался в устной форме, а его документальное оформление проведено лишь после встречного запроса российской стороны. Цемах не был объявлен прокуратурой Нидерландов в розыск, не был внесен в базу Интерпола как разыскиваемое лицо».
«Если бы российские власти поверили запросу прокурора из Нидерландов, то сами бы нарушили бы тем самым статью 5 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Она касается права на свободу и личную неприкосновенность. Российское законодательство в данной области также было бы нарушено», — указала Захарова.
Официальный представитель МИД РФ также заявила, что убедительной доказательной базы в расследовании катастрофы MH17 до сих нет.
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