Подозреваемый в причастности к катастрофе малазийского Boeing Владимир Цемах, который был отпущен Украиной в рамках обмена, утверждает, что представители Нидерландов предлагали ему гражданство в обмен на показания по делу о катастрофе.

Об этом он заявил в интервью исполнительному директору ИА «Россия сегодня» Кириллу Вышинскому в программе «Люди Донбасса».

По словам Цемаха, в его допросе в Киеве участвовали представители полиции Австралии и полиции Нидерландов.

«Предлагали программу защиты свидетеля, предлагали гражданство, домик в Голландии почему-то. Почему не в Австралии? — вот это меня удивило, я торговаться не стал», — рассказал он.

«Я считаю это актом терроризма украинского государства по отношению ко мне — пытаться навешать. Ну был я начальником ПВО. Я им объяснял, что, по большому счёту, я перепугал их авиацию. Один раз самолёты пролетали, и больше в районе Снежного не летали», — заверил он.

По словам Цемаха, он попросил привезти ему трубы, после чего их набили песком, а из жести сделали «пусковые механизмы».

«У меня „по красоте“ ходили восемь групп и показывали, что у нас действительно есть ПЗРК — и очень много. Хотя реально две „зэушки“ и два ПЗРК держали оборону такой территории! Это просто название у меня было, что я начальник ПВО. Это даже взводом сложно назвать, по большому счёту», — сказал он.

Цемах отмечает, что Киев не смог предоставить какой-либо объективной информации о его причастности к инциденту с Boeing.

По его словам, после похищения в июне ему кололи транквилизаторы.

Цемах также считает, что СБУ предоставила его документы, которые были изъяты, расследовательскому сайту Bellingcat, хотя они должны были храниться под грифом «тайна следствия».