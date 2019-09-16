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Богдан прокомментировал выдачу России свидетеля по делу о крушении MH17

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Богдан прокомментировал выдачу России свидетеля по делу о крушении MH17

У Нидерландов есть возможность добиться от России выдачи бывшего начальника бригады ПВО самопровозглашенной ДНР Владимира Цемаха, свидетеля по делу о гибели рейса MH17 над Донбассом в 2014 году, заявил глава Офиса президента Украины Андрей Богдан в интервью «Би-би-си Украина».

Россия получила Цемаха в рамках обоюдного обмена удерживаемыми лицами по формуле «35 на 35».

В ответ на вопрос о том, не повредит ли такой шаг отношениям Украины и Нидерландов, Богдан заявил, что последние являются одним из главных бенефициаров строительства газопровода «Северный поток-2» и были одним из «лоббистов идеи возвращения России в ПАСЕ (Парламентская ассамблея Совета Европы)».

«Когда мы встречаемся с европейскими политиками, они говорят, что защищают интересы своего населения, своей страны, своего будущего. Простите, а кого мы должны защищать? Интересы Нидерландов? У них бизнес с Россией. У них очень тесные отношения, совместные какие-то политические взгляды, у них есть, на что менять Цемаха», — сказал Богдан.

Цемах был начальником бригады ПВО в ДНР в 2014 году. Нидерланды считают его одним из основных свидетелей по делу о крушении малайзийского боинга на Донбассе, жертвами катастрофы стали 298 человек. В июле этого года Цемаха арестовали в Украине по обвинению в создании террористической группы или организации.

7 сентября Россия и Украина обменялись заключенными — каждая из сторон выдала по 35 человек. В Киев, среди прочих, вернулись захваченные в Керченском проливе моряки, режиссер Олег Сенцов, в Москву — глава украинского офиса «РИА Новости» Кирилл Вышинский и Цемах.

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Глава МИД Нидерландов Стеф Блок заявил, что власти страны пытались предотвратить выдачу Цемаха России и несколько раз консультировались с Украиной на высшем уровне.

После обмена Нидерланды попросили Россию выдать Цемаха и выразили сожаление в связи с тем, что Украина обменяла свидетеля.

MH-17, Андрей Богдан, Владимир Цемах
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