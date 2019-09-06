Лукашенко хочет принять Олимпиаду вместе с Украиной

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его страна могла бы совместно с Украиной или Россией провести Олимпийские игры.
«Конечно, нам трудно соревноваться с гигантами (большими странами), но, допустим, с украинцами или россиянами мы можем Олимпиаду провести», — цитирует президента государственное информагентство Беларуси Белта.
Лукашенко отметил, что Беларусь уже проводила масштабные спортивные форумы, в стране готовы объекты под Олимпийские игры, а те, которых не хватает, есть на территории России и Украины.
Напомним, что в июле 2019 года президент Украины Владимир Зеленский поставил Министерству молодежи и спорта и Национальному олимпийскому комитету задачу разработать стратегический план, чтобы претендовать на проведение Олимпиады.
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