Лукашенко хочет провести вместе с Украиной Олимпийские игры

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что Украина и Беларусь могут в будущем совместно претендовать на проведение Олимпийских игр.

«Президент Украины предлагает нам вместе подумать над тем, а не замахнуться ли нам вообще на Олимпийские игры. Это нам под силу, для двух стран под силу», — сказал он, выступая в пятницу в Житомире на Втором форуме регионов Украины и Беларуси.

Отметим, что сегодня президент Беларуси Александр Лукашенко также предложил сотрудничать в ракетостроении и создавать в этой сфере совместные предприятия.