Бразильский министр вслед за президентом оскорбил супругу Макрона

Министр экономики Бразилии Паулу Гедес, выступая перед предпринимателями в городе Форталеза на северо-востоке страны, оскорбительно отозвался о внешности жены президента Франции Брижит Макрон.

Как передает Bloomberg, министр возмутился тем, как СМИ освещают деятельность президента Жаира Болсонару. По его словам, пресса, вместо того чтобы сосредоточиться на прогрессе страны, обсуждает комментарии Болсонару.

«Что я вижу в газетах — так это то, что он оскорбил (Верховного комиссара ООН по правам человека, — Ред.) Мишель Бачелет или назвал жену Макрона безобразной, — заявил министр. — Он действительно так сказал, и это правда — эта женщина на самом деле безобразна».

Присутствующие засмеялись, успокоив их, Гедес оговорился, что «не существует некрасивых женщин, а есть те, на которых смотрят под неправильным углом».

Позднее министр назвал свое высказывание в отношении Брижит Макрон шуткой, извинился за него и отметил, что не хотел никого оскорбить. В его заявлении для прессы сказано, что Гедес таким образом пытался показать, что из-за ситуации, возникшей после высказываний Болсонару в адрес супруги Макрона, должного внимания не получают «актуальные и срочные для страны вопросы».

В конце августа Болсонару оставил комментарий к записи одного из пользователей Facebook и высмеял внешность Брижит Макрон. Президент Франции, комментируя инцидент, заявил, что бразильскому лидеру должно быть стыдно за свое поведение. «Поскольку я очень уважаю бразильцев, я очень надеюсь, что у них будет президент, который нормально себя ведет», — отметил он.

Напряженность в отношениях двух лидеров возникла на фоне продолжающихся лесных пожаров в Амазонии. Макрон назвал ситуацию международным кризисом и перед саммитом G7 предложил его лидерам несколько вариантов борьбы с ними. Болсонару заявил, что французский президент выдвинул это предложение, не посоветовавшись с властями Бразилии, и обвинил его в «использовании внутренней проблемы в политических целях».