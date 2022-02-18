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Власти хотят провести в Украине Зимнюю олимпиаду 2030 года

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Власти хотят провести в Украине Зимнюю олимпиаду 2030 года

Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт заявляет, что ведомство рассматривает возможности проведения Зимних олимпийских игр в Украине в 2030 году.

«Только последние два года мы начали реальное строительство инфраструктуры для летних видов спорта. Да, у нас недостаточно инфраструктуры для зимних видов спорта и мы над этим работаем, мы видим где что построить, где что проводить. Мы сейчас смотрим как завести и провести Зимние олимпийские игры в Украине в 2030 году. Мы над этим работаем», — сказал он в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде в пятницу.

Как сообщалось, в январе 2021 года Гутцайт заявил, что на зимних Олимпийских играх в Пекине не стоит ожидать много медалей от украинской сборной.

16 февраля украинский спортсмен Александр Абраменко стал серебряным призером Олимпиады в лыжной акробатике.

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В августе 2021 года Гутцайт заявлял, что Украина рассчитывает и работает над проведением летних и зимних Юношеских Олимпийских игр в 2030 и 2032 годах.

Олимпиада, Вадим Гутцайт
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