Начался обмен заключенными – украинские моряки покинули СИЗО «Лефортово»

Автобусы с украинскими моряками следуют из СИЗО «Лефортово», вероятно, к пункту обмена, сообщил журналистам их адвокат Сергей Бадамшин.

«В сопровождении экипажей ДПС три автобуса с моряками, вероятно, следуют в аэропорт Внуково, откуда потом вылетят в Украину», — сказал он.

Эту информацию также подтверждают российские СМИ. Из СИЗО «Лефортово» выехали два автобуса, где с большой долей вероятности находятся украинские военные, передает корреспондент РИА Новости с места событий.