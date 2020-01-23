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Зеленский сообщил о подготовке нового обмена пленными

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Зеленский сообщил о подготовке нового обмена пленными

Украина ведет переговоры и готовит два списка на освобождение украинцев, удерживаемых в России и на временно оккупированной территории.

Об этом сообщается на сайте Офиса президента со ссылкой на комментарии Владимира Зеленского для СМИ в Иерусалиме.

«Два трека, два списка. Список мы согласовали в Минске, будем дополнять перечень установленных лиц. Готовить этот трек — обмен с временно оккупированными территориями. И отдельный трек — мы уже начали разговор с Российской Федерацией по обмену украинцев — всех, включая крымских татар и других украинцев, находящихся на территории России», — сказал президент.

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Напомним, что 7 сентября 2019 года в рамках обмена с Россией в Украину вернулись 35 удерживаемых украинцев, в Россию передали 35 российских и украинских граждан, которых в Украине судили за различные уголовные преступления.

29 декабря 2019 года в рамках обмена с так называемыми «ДНР» и «ЛНР» из ОРДЛО на подконтрольную Украине территорию вернулись 76 человек. Киев выдал сепаратистам Донбасса 124 человека.

обмен пленными, Владимир Зеленский, отношения с Россией, обмен заключенных
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