Россия и Украина обсуждают новый обмен заключенными

В МИД России заявили, что обсуждаются возможности нового обмена удерживаемыми лицами, причем сразу «по двум трекам» — между Россией и Украиной, а также между Украиной и самопровозглашенными республиками Донбасса.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на замглавы МИД РФ Андрея Руденко.

«Непублично, но работа идет (по поводу обмена — Ред.). Мы рассчитываем, что она принесет какие-то результаты», — сказал Руденко.

Он уточнил детали данных переговоров, в том числе в рамках Трехсторонней контактной группы в Минске. «То, что произошло у нас с Украиной, касалось, как вы знаете, украинских граждан на территории России и российских на территории Украины. То, что обсуждается в контактной группе, и что, возможно, получит развитие, это обмен задержанными между Украиной и самопровозглашенными республиками Донбасса. Это два немного разных процесса, но и по тому, и по другому треку работа идёт», — пояснил замглавы МИД РФ.

Он также отметил, что в настоящий момент на повестке дня находятся другие вопросы, в первую очередь Нормандского саммита.

Как сообщалось, 7 сентября состоялся обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной по формуле «35 на 35».

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко 3 октября заявил о возможности нового обмена заключенными с Россией.

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Богдан 29 октября назвал обмен удерживаемыми лицами с Россией 7 сентября «взаимным шагом друг другу навстречу».

«Будет ли второй шаг, я не знаю. Мы очень надеемся», — сказал Богдан.