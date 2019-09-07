Из Москвы и Киева вылетели самолеты с передаваемыми лицами

Самолет, прибывший утром из России, вылетел в субботу пополудни из киевского аэропорта «Борисполь» с передаваемыми российской стороне лицами на борту.

«Только что из Борисполя вылетел российский борт с передаваемыми российской стороне гражданами», — сказал агентству «Интерфакс-Украина» информированный источник.

Одновременно из Москвы, по словам собеседника агентства, вылетает украинский борт с гражданами Украины, которых РФ передает в рамках взаимного освобождения.

Обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной планируется провести по формуле «35 на 35». Процесс планируется завершить в субботу, 7 сентября.

По данным защитника политзаключенного Романа Сущенко Марка Фейгина, Украине передадут 24 моряка и 11 осуждённых украинцев: Сенцов, Сущенко, Евгений и Артур Пановы, Кольченко, Клых, Карпюк, Гриб, Сизонович, Балух, Бекиров.

Родственников этих граждан пригласили в аэропорт, куда они уже подъезжают.

Позже собеседник «Украинской правды» в руководстве Офиса президента Украины подтвердил правильность списка, обнародованного Фейгиным.

По данным СМИ, украинский президент Зеленский помиловал 16 человек, из них – три женщины. Российский президент Владимир Путин помиловал 11 человек.