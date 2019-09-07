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Украина и Россия поменяли удерживаемых лиц по формуле «35 на 35»

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Украина и Россия поменяли удерживаемых лиц по формуле «35 на 35»

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова отметила, что технические вопросы обмена решались «достаточно непросто», так как более чем у половины граждан не было документов, удостоверяющих личность.

Обмен удерживаемыми лицами между Украиной и Россией состоялся по формуле «35 на 35», сообщила журналистам уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

«35 человек с одной стороны и 35 человек — с другой», — сказала она.

Москалькова отметила, что технические вопросы обмена решались «достаточно непросто», так как более чем у половины граждан не было документов, удостоверяющих личность.

«Те граждане, которые прилетают в Москву, имеют статус личного обязательства граждан, которые дали обязательства являться к следователю или в суд в соответствующем государстве. Такой же статус есть и у граждан Украины, которые сегодня приземлятся в Киеве», — добавила она.

Российский омбудсмен считает важным, чтобы для возвращенных граждан РФ и Украины не последовало новых репрессивных мер со стороны правоохранителей обоих государств.

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«Сегодня очень важно, чтобы для них возвращение в свои семьи не повлекло потом репрессивных мер со стороны правоохранительных органов обоих государств. Раз они находятся на территории других государств, нужно договориться, как будет продолжаться следствие, как будут даваться показания, на каких основаниях будут прекращаться уголовные дела», — сказала омбудсмен.

обмен заключенных
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