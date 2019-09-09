Вышинский рассказал о предложениях по обмену от украинских политиков

Руководитель портала «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский, освобожденный судом и вернувшийся в Москву, заявил, что к нему не раз приходили украинские политики с предложением написать заявление на обмен. Об этом он рассказал на пресс-конференции, сообщает РБК. Вышинский не назвал фамилий украинских политиков.
«Держали меня как обменный фонд, шантажировали высшее руководство России», — заявил журналист.
Вышинский считает, что состоявшийся обмен заключенными между Россией и Украиной приведет к «тектоническому сдвигу в отношениях». «Зеленский выиграл (выборы) на огромных ожиданиях: ожиданиях мира, примирения внутри страны. Конечно же все ждут этого», — добавил он.
Кирилла Вышинского задержали в Киеве в мае 2018 года, он провел в СИЗО более 400 дней. Его обвиняют в поддержке самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, а также в госизмене. 28 августа суд Киева освободил его из-под стражи.
Обмен удерживаемыми лицами между Москвой и Киевом состоялся 7 сентября.
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