Вышинский рассказал о предложениях по обмену от украинских политиков

Руководитель портала «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский, освобожденный судом и вернувшийся в Москву, заявил, что к нему не раз приходили украинские политики с предложением написать заявление на обмен. Об этом он рассказал на пресс-конференции, сообщает РБК. Вышинский не назвал фамилий украинских политиков.

«Держали меня как обменный фонд, шантажировали высшее руководство России», — заявил журналист.

Вышинский считает, что состоявшийся обмен заключенными между Россией и Украиной приведет к «тектоническому сдвигу в отношениях». «Зеленский выиграл (выборы) на огромных ожиданиях: ожиданиях мира, примирения внутри страны. Конечно же все ждут этого», — добавил он.

Кирилла Вышинского задержали в Киеве в мае 2018 года, он провел в СИЗО более 400 дней. Его обвиняют в поддержке самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, а также в госизмене. 28 августа суд Киева освободил его из-под стражи.

Обмен удерживаемыми лицами между Москвой и Киевом состоялся 7 сентября.