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Украина хочет вернуть из России еще 113 граждан

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Украина хочет вернуть из России еще 113 граждан

Украина заинтересована в освобождении еще 113 заключенных, находящихся на территории России. Об этом в интервью российскому РБК рассказала уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, после того как Москва и Киев 7 сентября обменялись удерживаемыми лицами по формуле 35 на 35. Вопрос о том, скольких людей хотела бы вернуть Россия, она комментировать не стала. Москва до сих пор не опубликовала официальный список тех, кто был возвращен в Россию.

«Сейчас на территории России и в оккупированном Крыму находятся 113 таких граждан», — ответила Денисова на соответствующий вопрос РБК.

О необходимости возвращения остающихся в России украинцев в субботу говорил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, вторым этапом может стать освобождение крымско-татарских активистов. «Я думаю, это будет второй этап. Во втором уже этапе мы будем работать. Мы вернем всех наших людей оттуда. Освободим, потому что многие наши люди в Крыму», — сказал президент, отвечая на вопрос корреспондента «Крым.Реалии» (проект «Радио Свобода»). Зеленский рассчитывает, что это произойдет как можно быстрее. «Мы говорим не про год, и не про два, и не про три. Мы хотим это делать очень быстро. Мы мечтаем об этом и работаем», — отметил он.

Прошедший в субботу обмен стал самым крупным обменом между Россией и Украиной с 2014 года. Он готовился несколько месяцев, но в решающую фазу перешел после телефонного разговора президентов России и Украины 7 августа, рассказала Денисова. После этого разговора были сформированы рабочие группы, которые возглавили с украинской стороны помощник президента Андрей Ермак, с российской работу курировал зампред правительства Дмитрий Козак.

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Среди переданных Украине — 24 моряка и режиссер Олег Сенцов. В Россию прилетели журналист Кирилл Вышинский и бывший командир бригады противовоздушной обороны так называемой ДНР Владимир Цемах.

Людмила Денисова, обмен заключенных
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