В российских тюрьмах остаются около сотни украинцев

Около 100 граждан Украины, обмена которых намерена добиваться сторона защиты, продолжают оставаться в российских колониях и СИЗО.
Об этом в субботу ТАСС сообщил адвокат Николай Полозов, представлявший интересы украинских военных моряков, переданных на родину.
«Мы ожидали долго, что это произойдет, и работали на результат. Произошедший обмен — это, безусловно, наша общая победа, но нужно помнить, что вместе в российских СИЗО и колониях находятся еще около 100 украинских граждан, мы намерены продолжить работу по их обмену», — сказал Николай Полозов.
Напомним, что субботу прошел обмен удерживаемыми лицами между Украиной и Россией по формуле «35 на 35».
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