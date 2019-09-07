Цемаха допросили перед отправкой в Россию

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Владимир Цемах, которого считают одним из свидетелей по делу малайзийского «Боинга», был допрошен перед отправкой в Россию.

«Допросили и не только перед возвращением. Я не буду называть фамилии европейских лидеров, с которыми мы проговорили время для всех следственных действий. Мы все это сделали. Все, что от нас попросили. Это было сложно. Я боялся, что из-за это может сорваться обмен», — сказал он журналистам в Борисполе полосе церемонии встречи вернувшихся в Украину украинских пленных и заложников.

Он также выразил надежду, что в ближайшее время состоятся переговоры в Нормандском формате.

«Мы должны начинать все шаги публично в Минском процессе, Нормандском формате...я надеюсь, что в ближайшем будущем у нас будет встреча в Нормандском формате. И будем говорить о всех этих шагах...В ближайшем будущем мы должны сделать шаги, чтобы закончить эту ужасную войну...Я думаю, что это только первая глава», — сказал Зеленский.