Меркель прокомментировала обмен удерживаемыми лицами между РФ и Украиной

Канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала подающим надежду сигналом обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной. Об этом говорится в заявлении канцлера, которое опубликовал в субботу в Twitter официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

«Этот обмен заключенными между Россией и Украиной является подающим надежду знаком», — отметила Меркель. «Я рада за украинских моряков и Олега Сенцова, которые теперь наконец могут отправиться домой», — заявила она.

Как считает канцлер, «имеет смысл и впредь всеми силами работать над реализацией минских соглашений». «Правительство ФРГ готово к этому», — заверила Меркель.

В субботу между Россией и Украиной состоялся обмен удерживаемыми лицами по формуле «35 на 35».