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США призвали РФ освободить остальных украинских заключенных

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США призвали РФ освободить остальных украинских заключенных

Соединенные Штаты приветствовали обмен пленными между Россией и Украиной и призвали Москву освободить остальных украинских заключенных.

Соответствующее заявление опубликовано в Twitter посольства США в Украине.

«Мы приветствуем известие об освобождении заключенных и поздравляем президента Зеленского и его команду с возвращением этих граждан Украины домой. Признаки более активного диалога между Украиной и Россией обнадеживают нас», — говорится в заявлении.

В посольстве отметили, что Зеленский четко заявил о своей приверженности достижению дипломатического решения подстрекаемого Россией конфликта на Востоке Украины.

«Мы призываем Россию прекратить агрессию против Украины и освободить многих других украинцев, которые безосновательно остаются за решеткой в России», — говорится в заявлении.

Как известно, 7 сентября между Украиной и Россией произошел масштабный обмен удерживаемыми лицами.

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В Украину в рамках обмена прибыли 35 украинцев, среди которых политзаключенные Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Роман Сущенко, Николай Карпюк, Станислав Клых, Павел Гриб, Евгений Панов, Артур Панов, Эдем Бекиров, Олексей Сизанович, а также захваченные Россией у Керченского пролива моряки.

США, обмен заключенных
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