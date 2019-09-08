Демонстранты в Гонконге просят США освободить город от Китая

Участники протестов в Гонконге в воскресенье с пением гимна США и плакатами, призывающими США оказать помощь в освобождении города от контроля со стороны Пекина, прошли к зданию американского генерального консульства и передали дипломатам петицию.
Демонстрация прошла в мирной обстановке, полиция только наблюдала за шествием, сообщает Интерфакс.
В субботу в ходе массовых демонстраций протеста были отмечены столкновения протестующих с полицией, несколько человек получили ранения и госпитализированы.
Как сообщалось, администрация Гонконга отказалась от планов внесения поправок в закон об экстрадиции, которые изначально спровоцировали протесты, однако массовые выступления продолжаются.
Теперь из участники требуют независимого расследования в отношении, по их мнению, жестоких и неправомерных действий полиции против протестующих. Кроме того, они выступают за незамедлительное освобождение всех задержанных участников протестов, против приравнивания протестов к беспорядкам, формирования системы проведения прямых выборов руководства города.
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