США отложили вступление в силу изменений маркировки гонконгских товаров

Американские власти решили отложить вступление в законную силу распоряжения о том, что произведенные в Гонконге экспортные товары при ввозе в США должны маркироваться как «сделанные в Китае». Об этом сообщила в понедельник радиостанция RTHK, ссылаясь на высказывание секретаря (министра) коммерции и экономического развития гонконгской администрации Эдварда Яу.

Выступая на онлайн-семинаре, чиновник заявил, что Вашингтон «по просьбе торговых кругов» согласился отложить принятие нововведения на 45 дней — с 25 сентября до 9 ноября. Не уточнив делали, министр выразил надежду на то, что обсуждение этой проблемы может утихнуть после президентских выборов в США.

Две недели назад из Соединенных Штатов поступила информация о планах американских властей ввести требование, в соответствии с которым поставляемые в страну гонконгские товары с 25 сентября должны будут иметь маркировку «сделано в Китае». Это вызвало протесты специального административного района КНР, который обладает статусом отдельной таможенной территории и пригрозил подать жалобу во Всемирную торговую организацию (ВТО) для защиты своих интересов.

Остается неясным, означает ли нововведение США, что экспорт из Гонконга будет облагаться на американском рынке такими же торговыми пошлинами, как и товары из материкового Китая, и испытает на себе воздействие торговой войны Вашингтона и Пекина.

Власти США приняли ряд санкционных мер, направленных против Китая и этого специального административного района, после принятия 30 июня парламентом КНР закона о национальной безопасности в Гонконге. Он нацелен на предотвращение таких преступлений, как сепаратизм, терроризм, подрыв государственной власти и сговор с иностранными силами, и предусматривает в качестве высшей меры наказания за них пожизненное заключение.

Согласно закону, центральные власти КНР создают в этом административном районе специальные органы госбезопасности, на которые не будет распространяться юрисдикция администрации Гонконга. Белый дом воспринял инициативу Китая как нарушение автономного статуса Гонконга и формулы «одна страна — две системы».

7 августа Минфин США сообщил о введении санкций против 11 бывших и действующих должностных лиц Китая и Гонконга, в том числе в отношении главы исполнительной власти этого специального административного района КНР Кэрри Лам, за причастность к «подрыву автономии Гонконга».