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Гонконг недоволен изменением в США маркировки его товаров

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Гонконг недоволен изменением в США маркировки его товаров

Гонконг выразил «решительное возражение» Вашингтону против того, чтобы его товары для экспорта в США маркировались «сделано в Китае». Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении властей этого специального административного района КНР.

«Новое правило о маркировке происхождения товаров из Гонконга исходит от исполнительного указа президента США от 14 июля и отражает тот факт, что Соединенные Штаты игнорируют статус Гонконга как отдельного члена Всемирной торговой организации (ВТО)», — отмечается в заявлении. Подчеркивается, что нововведение может не соответствовать правилам ВТО и не поможет защите интересов потребителей. «Фактически, это вызовет лишь путаницу и затронет интересы всех сторон, включая США», — указали в гонконгской администрации.

«Специальный статус отдельной таможенной территории, которым Гонконг наделен по формуле „одна страна — две системы“, соответствует Конституции КНР и Основному закону Гонконга. Он признается многосторонними организациями, такими как ВТО, и не может быть отменен отдельной страной», — подчеркнули местные власти.

По сообщениям из Вашингтона, американские власти готовятся опубликовать уведомление, в соответствии с которым, поставляемые в эту страну гонконгские товары с 25 сентября должны будут иметь маркировку, указывающую, что их происхождение — Китай. Это означает, что экспорт из Гонконга будет подвергаться в США таким же торговым пошлинам, как и товары из КНР.

Власти США приняли ряд санкционных мер, направленных против Китая и этого специального административного района, после принятия 30 июня парламентом КНР закона о национальной безопасности в Гонконге. Он якобы нацелен на предотвращение таких преступлений, как сепаратизм, терроризм, подрыв государственной власти и сговор с иностранными силами и предусматривает в качестве высшей меры наказания за них пожизненное заключение.

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Согласно закону, центральные власти КНР создают в этом административном районе специальные органы госбезопасности, на которые не будет распространяться юрисдикция администрации Гонконга. Белый дом воспринял инициативу Китая как нарушение автономного статуса Гонконга.

США, Гонконг
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Вторник, 11 августа 2020
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