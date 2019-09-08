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Во Франции посчитали число погибших из-за жары

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Во Франции посчитали число погибших из-за жары

Аномально жаркая погода стала причиной смерти 1,5 тыс. человек летом во Франции. Об этом в воскресенье в эфире радиостанции Franceinfo сообщила министр социальных дел и здравоохранения республики Аньес Бюзен.

По данным ведомства, средний показатель смертности за летний период во Франции увеличился на 1,5 тыс. человек именно из-за жаркой погоды. «У нас зарегистрировано превышение среднего значения за эти месяцы на 1,5 тыс. смертей», — пояснила министр.

«В этом году во Франции было 18 дней очень сильной жары, — отметила она. — Жаркая погода коснулась практически 20 млн человек». Как указала Бюзен, половина умерших — это люди старше 75 лет.

При этом министр добавила, что этот показатель смертности «в 10 раз ниже, чем во время жары 2003 года, когда во Франции умерли 15 тыс. человек». Бюзен полагает, что большего числа жертв удалось избежать благодаря помощи, оказанной социальными службами людям пожилого возраста. При этом она призвала разрабатывать новые меры по борьбе с рисками во время жаркой погоды, так как считает, что жара может вернуться.

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28 июня во французском департаменте Эро (юг страны) столбик термометра поднялся до значения в 48 градусов по Цельсию, что является температурным рекордом для континентальной Франции.

Франция, жара
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