Зеленский хочет провести еще один обмен пленными до конца года

Помощник президента Андрей Ермак заявил, что Владимир Зеленский поставил четкую задачу относительно нового обмена пленными. Об этом он рассказал в интервью «Украинской правде».

«Президент поставил четкую задачу всем, чтобы все это происходило очень быстро. И может даже с еще более быстрой динамикой», — ответил он на вопрос, можно ли надеяться на проведение еще одного обмена пленными до конца года.

По его словам, в плену остаются «несколько сотен людей». В частности, среди них крымские татары. «Мы каждый день над этим (списком пленных — Ред.) работаем, безусловно. Это был первый шаг. Вы знаете, что после обмена был еще один телефонный разговор между президентами, в котором было зафиксировано, что это первый шаг, за которым будут следовать следующие увольнения. У нас нет много времени. Мы каждый день работаем. Работа идет и в Минске, и на уровне государств. Поэтому, я надеюсь, что это только первый шаг, и мы не будем останавливаться ни на день», — заверил он.

Как сообщалось, 7 сентября в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряки и 11 политзаключенных: Роман Сущенко, Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Станислав Клых и Николай Карпюк, Сизонович Алексей, Павел Гриб, Эдем Бекиров, Евгений Панов, Артур Панов. В то же время в РФ вернули 35 человек, об обмене которых просили россияне.