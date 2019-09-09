Помощник президента рассказал, как общаются Зеленский и Путин

Помощник президента Андрей Ермак, который возглавлял украинскую часть группы по обмену пленными и летал за освобожденными украинцами в Москву, заявляет, что президенты Украины и России говорят на равных, а их разговоры конструктивны.

«За тот срок, который я вижу, а я бываю на многих переговорах, позиция нашего президента, отношение к нему, его умение вести переговоры, не предусматривают, чтобы кто-то с ним вел себя невежливо. Это был равный разговор двух президентов», — сказал Ермак в интервью изданию «Украинская правда», опубликованном в понедельник.

«Нет (голос во время этих разговоров никто не повышал — ред.). Я думаю, что, если бы не было конструктивного диалога между президентами, не было бы освобождения».

«Изменений в договоренностях никаких не было. Все, о чем договорился президент во время телефонного разговора, было реализовано», — отметил он.