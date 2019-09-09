Франция хочет провести саммит «нормандского формата» уже в ближайшие дни

Франция выступает за то, чтобы уже в ближайшие дни в Париже состоялся саммит «нормандской» четверки.
«Мы бы хотели, чтобы в ближайшие дни в Париже была организована новая встреча на высшем уровне в рамках „нормандского“ формата», — заявил в понедельник глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан на пресс-конференции в Москве по итогам встречи в формате «два плюс два» глав внешнеполитических и оборонных ведомств двух стран, передает Интерфакс.
«Конечно же, не может идти речи о долгосрочном, долговечном взаимодействии с Россией, если не изменится к лучшему ситуация на Украине», — подчеркнул французский министр.
«И мы констатировали за последние месяцы значительный прогресс, значительные подвижки», — сказал Ле Дриан.
«Освобождение в субботу 70 пленных, в том числе 24 моряков, я считаю, что это освобождение является конкретным результатом, который так поощряла Франция. И я считаю, что необходимо воспользоваться данной обстановкой для полного выполнения минских соглашений», — подчеркнул Ле Дриан.
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