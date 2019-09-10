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Трамп уволил Джона Болтона

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Трамп уволил Джона Болтона

Президент США Дональд Трамп сообщил, что уволил своего советника по нацбезопасности Джона Болтона.

В своем Twittere Трамп написал, что минувшим вечером проинформировал Болтона о том, что в Белом доме больше не нуждаются в его услугах.

«Я был категорически не согласен со многими из его предложений, как и другие сотрудники администрации, и попросил Джона уйти в отставку, что он и сделал сегодня утром», — написал президент США, регулярно оповещающий в Twitter о перестановках в своей команде.

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При этом Джон Болтон во вторник заявил, что в беседе с Дональдом Трампом сам предложил подать в отставку.

«Я предложил уйти в отставку вчера вечером, и президент Трамп сказал: «Давай поговорим об этом завтра», — написал Болтон в Twitter.

Джон Болтон, политика Трампа
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Вторник, 10 сентября 2019
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