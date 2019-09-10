Трамп уволил Джона Болтона

Президент США Дональд Трамп сообщил, что уволил своего советника по нацбезопасности Джона Болтона.
В своем Twittere Трамп написал, что минувшим вечером проинформировал Болтона о том, что в Белом доме больше не нуждаются в его услугах.
«Я был категорически не согласен со многими из его предложений, как и другие сотрудники администрации, и попросил Джона уйти в отставку, что он и сделал сегодня утром», — написал президент США, регулярно оповещающий в Twitter о перестановках в своей команде.
При этом Джон Болтон во вторник заявил, что в беседе с Дональдом Трампом сам предложил подать в отставку.
«Я предложил уйти в отставку вчера вечером, и президент Трамп сказал: «Давай поговорим об этом завтра», — написал Болтон в Twitter.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016