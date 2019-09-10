Членов ЦИК могут уволить уже на этой неделе

Верховная Рада может на текущей неделе рассмотреть представление президента Украины на увольнение членов Центральной избирательной комиссии, допускает первый заместитель главы фракции «Слуга народа» Александр Корниенко.

«Это дело не завтрашнее. Возможно, на этой неделе (представление — Ред.) будет вынесено в зал. Возможно, нет», — сказал Корниенко журналистам во вторник в Киеве, передает Интерфакс-Украина.

Он пояснил, что после публикации решения об увольнении членов ЦИК у парламентских фракций будет три дня на то, чтобы подать главе государства свои предложения по кандидатурам в новый состав ЦИК.

«Если на этой неделе будет проголосовано, например, в четверг, в пятницу будет опубликовано... Тогда аж до следующей среды (могу быть поданы кандидатуры — Ред.)», — сказал Корниенко.

«Когда мы проголосуем эту ситуацию, ... зал поддержит, тогда открывается возможность — конечно, после публикации этого решения в установленном законом порядке — для подачи кандидатур», — добавил он.

Напомним, сегодня стало известно, что президент подал в парламент представление на увольнение всех членов ЦИК.