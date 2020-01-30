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Трамп заявил о способности Болтона развязать «шестую мировую войну»

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Трамп заявил о способности Болтона развязать «шестую мировую войну»

Президент США Дональд Трамп раскритиковал своего бывшего помощника по нацбезопасности Джона Болтона после того, как в СМИ появились тезисы из его еще не опубликованных мемуаров.

В своем Twitter американский лидер написал, что Болтон допускал много ошибок в работе. «Откровенно говоря, если бы я его послушал, у нас бы уже была шестая мировая война», — считает он.

Кандидатура Болтона не смогла «получить одобрение на должность посла в ООН много лет назад», написал Трамп. По словам американского лидера, экс-советник «умолял» его о назначении на должность, которая не требует подтверждения в Сенате. «Я дал ему эту работу, несмотря на то, что многие говорили: «Не делайте этого, сэр», — утверждает он.

Болтон после ухода в отставку «сразу же написал противную и неправдивую книгу», в которой содержатся сведения, касающиеся национальной безопасности Штатов, добавил Трамп.

Отметим, что президент США говорил об ошибках Болтона и ранее. В частности, в сентябре 2019 года он рассказывал, что экс-советник оскорбил лидера КНДР Ким Чен Ына, потребовав сдачи всего ядерного оружия и упомянув «ливийскую модель» урегулирования ситуации в Северной Корее. По мнению Трампа, Болтон также придерживался «неверной» позиции по Венесуэле и Ирану.

Выдержки из книги экс-помощника президента США 27 января опубликовала New York Times. В них был приведен разговор Болтона с Трампом в августе 2019 года. По словам Болтона, президент заявил ему, что хочет продолжить заморозку военной помощи Украине до тех пор, пока Киев не поможет ему с расследованием в отношении его вероятного соперника на выборах 2020 года Джо Байдена и его сына Хантера, который ранее работал в украинской компании Burisma. Газета отмечала, что книга Болтона — это «набросок» того, о чем бывший помощник Трампа мог бы сообщить в случае вызова на слушания по импичменту президента в сенате.

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Трамп, комментируя публикацию NYT, обвинил Болтона во лжи и заявил, что в разговорах с ним никогда не связывал военную помощь Киеву и расследование в отношении Байденов. Позднее CNN со ссылкой на источники сообщил, что Белый дом выступает против публикации некоторых частей книги бывшего помощника, так как в них «содержится значительное количество секретной информации».

Дональд Трамп, Джон Болтон, политика Трампа
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