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Украина взяла паузу в расторжении договоров с Россией

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Украина взяла паузу в расторжении договоров с Россией

Власти Украины взяли паузу в процессе расторжения двусторонних соглашений с Россией, начало которому положила администрация Петра Порошенко. Об этом пишет в среду газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в МИД России и госструктурах, занимающихся украинским направлением.

По информации собеседников, Киев перестал направлять Москве уведомления о расторжении двусторонних соглашений. Издание напоминает, что бывший глава МИД Украины Павел Климкин еще в ноябре минувшего года после серии расторжений договоров анонсировал расторжение 40 новых соглашений с Россией.

С того момента обещанные 40 соглашений никто не разорвал, приводит издание слова одного из своих собеседников. Еще один источник также заявил, что российская сторона давно не получала уведомлений о том, что украинская сторона выходила из каких-либо соглашений. «Возможно, что-то еще и пустили под нож, но нас об этом в известность не ставили», — сказал собеседник.

В МИД России изданию заявили, что обратили внимание на паузу с денонсацией соглашений. Там предположили, что она может быть связана с тем, что новая власть в Украине пока занята кадровыми вопросами и ей не до расторжения договоров с Россией.

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Собеседник издания счел преждевременным делать вывод о том, закончила ли новая украинская власть заниматься расторжением договоров или пока еще не начала. Он отметил, что если Киев притормозит с денонсацией договоров, это будет сигналом. «Если выходить будут из устаревших документов, а такие есть, это одна история. Если примутся за знаковые вещи — другая, которая будет означать политический выбор», — сказал представитель российского МИДа.

МИД, отношения с Россией
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