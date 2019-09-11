У Трампа уже нашли замену Болтону

Исполняющим обязанности советника президента США по нацбезопасности станет Чарльз Капперман — заместитель Джона Болтона, который ранее подал в отставку с этой должности. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Хогана Гидли.
Чарльзу Капперману 68 лет. Он занимал руководящие должности в военно-промышленной корпорации Lockheed Martin и Boeing. В 1980-х годах работал в администрации президента США Рональда Рейгана. С 2001 по 2010 год был членом совета директоров американского Центра политики безопасности.
Заместителем Болтона Капперман стал в январе 2019 года. «Обширный опыт Чарли в сфере обороны, контроля над вооружениями и в аэрокосмической сфере поможет дальнейшему развитию повестки президента Трампа в области национальной безопасности», — говорил Болтон тогда и отмечал, что Капперман консультировал его более 30 лет. CNN также называет его «давним союзником» Болтона.
Об отставке Болтона Трамп написал в Twitter ранее во вторник, 10 сентября. По словам Трампа, он попросил Болтона сделать это из-за существующих разногласий с ним и другими сотрудниками администрации президента.
В частности, пишет Washington Post, в последнее время усилилась напряженность в отношениях Болтона с госсекретарем США Майком Помпео. Болтон обвинял Помпео в том, что он слишком много времени уделяет продвижению собственных политических амбиций, а госсекретарь, в свою очередь, заявлял, что советник по нацбезопасности имеет слишком жесткие взгляды. Сам Помпео в ходе брифинга признал, что «много раз» не соглашался с Болтоном. Он также пообещал, что с его отставкой внешняя политика США не изменится, передает CNN.
The New York Times отмечала, что отставка Болтона произошла на фоне начала Вашингтоном дипломатических переговоров с Пхеньяном. Он же придерживался жесткой линии в отношениях с Северной Кореей. Кроме того, газета указала на напряженность в отношениях Болтона с Трампом из-за разногласий по Ирану.
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