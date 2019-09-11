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СМИ обнародовали стенограмму последних слов убитого журналиста Хашкаджи

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СМИ обнародовали стенограмму последних слов убитого журналиста Хашкаджи

Издание Daily Sabah опубликовало расшифровку аудиозаписи, сделанной в генконсульстве Саудовской Аравии в Турции в день убийства журналиста Джемаля Хашкаджи.

Когда Хашкаджи вошел в здание, его завели в кабинет, где находились предположительно заранее прибывшие в страну военные из Саудовской Аравии. Они сообщили Хашкаджи, что должны забрать его в Эр-Рияд по требованию Интерпола. Журналист ответил, что против него не возбуждено никаких дел.

После этого у него спросили о наличии с собой телефонов, уточнив название бренда. Хашкаджи рассказал про два iPhone. Военные предложили ему написать сообщение родным, чтобы они не беспокоились, однако журналист отказался и спросил, почему в помещении находится полотенце и будут ли ему давать какие-либо препараты. «Мы уложим тебя спать», — ответили военные.

После того, как ему дали препараты, Хашкаджи перед потерей сознания произнес свои последние слова: «Не держите мой рот закрытым. У меня астма. Не делайте этого, вы меня задушите».

Кроме того, стенограмме содержатся переговоры, предположительно, военных из Саудовской Аравии, которые до прихода Хашкаджи обсуждают, как будут прятать тело журналиста.

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Джамаль Хашкаджи, известный своей критикой в отношении саудовских властей, пропал осенью 2018 года после того, как отправился в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле для оформления документов. Турция на основе полученных из посольства аудиозаписей обвинила саудитов в преднамеренном убийстве, также сделали в ООН. Лидеры стран ЕС заговорили о санкциях в отношении Эр-Рияда. Сама Саудовская Аравия признала смерть журналиста, но заявила, что Хашкаджи погиб из-за конфликта в здании консульства.

Джамаль Хашукджи
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Среда, 11 сентября 2019
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