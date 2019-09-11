СМИ обнародовали стенограмму последних слов убитого журналиста Хашкаджи

Издание Daily Sabah опубликовало расшифровку аудиозаписи, сделанной в генконсульстве Саудовской Аравии в Турции в день убийства журналиста Джемаля Хашкаджи.

Когда Хашкаджи вошел в здание, его завели в кабинет, где находились предположительно заранее прибывшие в страну военные из Саудовской Аравии. Они сообщили Хашкаджи, что должны забрать его в Эр-Рияд по требованию Интерпола. Журналист ответил, что против него не возбуждено никаких дел.

После этого у него спросили о наличии с собой телефонов, уточнив название бренда. Хашкаджи рассказал про два iPhone. Военные предложили ему написать сообщение родным, чтобы они не беспокоились, однако журналист отказался и спросил, почему в помещении находится полотенце и будут ли ему давать какие-либо препараты. «Мы уложим тебя спать», — ответили военные.

После того, как ему дали препараты, Хашкаджи перед потерей сознания произнес свои последние слова: «Не держите мой рот закрытым. У меня астма. Не делайте этого, вы меня задушите».

Кроме того, стенограмме содержатся переговоры, предположительно, военных из Саудовской Аравии, которые до прихода Хашкаджи обсуждают, как будут прятать тело журналиста.

Джамаль Хашкаджи, известный своей критикой в отношении саудовских властей, пропал осенью 2018 года после того, как отправился в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле для оформления документов. Турция на основе полученных из посольства аудиозаписей обвинила саудитов в преднамеренном убийстве, также сделали в ООН. Лидеры стран ЕС заговорили о санкциях в отношении Эр-Рияда. Сама Саудовская Аравия признала смерть журналиста, но заявила, что Хашкаджи погиб из-за конфликта в здании консульства.