Кабмин может утвердить модель раздела «Нафтогаза» до трехсторонних переговоров

Кабинет министров Украины может утвердить модель отделения газотранспортной системы (ГТС) от НАК «Нафтогаз Украины» до следующих трехсторонних переговоров в формате Украина-ЕС-РФ, намеченных на 19 сентября, сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.
«Мы достигли неплохой скорости в этом процессе. Мы стараемся найти правильное решение и даже раньше, чем состоятся трехсторонние переговоры 19 сентября. Я убежден, что мы вскоре будем готовы представить общую картину анбандлинга. Есть даже амбиция относительно того, чтобы на следующем заседании Кабмина было принято решение об анбандлинге», — сказал он в ходе пресс-конференции Naftogaz-Gazprom: Energy Security, Gas Transit and European Integration в Киеве в среду, передает Интерфакс-Украина.
При этом министр отказался уточнить, какая именно модель отделения может быть утверждена.
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