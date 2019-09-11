Нидерланды признали Цемаха подозреваемым по делу MH17

Нидерланды переквалифицировали Владимира Цемаха, ранее считавшегося ключевым свидетелем по делу об уничтожении малайзийского самолета MH17 над Донбассом, в подозреваемые.

«По ее словам, международная следственная группа (JIT) и нидерландский прокурор распространили письмо, в котором говорилось о том, что в соответствии с недавней информацией, появившейся этим летом, теперь Цемаха рассматривают в качестве одного из подозреваемых», — ссылается DW на слова депутата Европарламента от Нидерландов Кати Пири.

Пири является автором открытого письма, которое 4 сентября подписали 40 депутатов Европарламента, с призывом к президенту Украины Владимиру Зеленскому не допустить выдачи Цемаха Москве в рамках обмена заключенными.

«С международной точки зрения у Украины есть обязательства, предусматривающие всестороннее сотрудничество в попытках найти ответственных за сбитый самолет MH17. И отдав одного из подозреваемых Москве, Украина тем самым не сдержала свое обещание», — считает европарламентарий.

По ее мнению, требование российских властей выдать им Цемаха как раз свидетельствует о его причастности к делу.

«Разумеется, мы можем попросить Россию предоставить его для допроса. Но мы не настолько наивны. Если бы Москва хотела, чтобы его можно было вызвать на допрос, она бы так не подчеркивала необходимость его выдачи», — добавила Пири.