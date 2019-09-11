Иностранным выпускникам российских вузов упростят получение гражданства РФ

МВД России приступило к разработке законопроекта, позволяющего иностранным выпускникам российских вузов и научных организаций получать гражданство в упрощенном порядке. Об этом со ссылкой на официального представителя ведомства Ирину Волк сообщают российские СМИ.

Согласно действующему законодательству, выпускники российских вузов и научных организаций вправе приобрести российское гражданство в упрощенном порядке при наличии вида на жительство и проработав до подачи заявления о приеме в гражданство РФ не менее трех лет. При этом после окончания обучения в образовательной организации они находятся на территории РФ в статусе временно пребывающих. До получения вида на жительство им необходимо получить разрешение на временное проживание.

«Законопроект направлен на создание дополнительных преференций при приобретении гражданства РФ для иностранных граждан и лиц без гражданства, окончивших с отличием обучение по очной форме в государственных образовательных организациях высшего образования РФ», — приводятся слова Волк на сайте ведомства.

Предлагается предоставить право рассматриваемой категории граждан приобрести российское гражданство в упрощенном порядке при наличии регистрации по месту жительства либо состоянии на учете по месту пребывания на территории РФ, то есть как в случае получения разрешения на временное проживание и вида на жительство, так и в отсутствие таких документов.

«Таким образом, срок приобретения российского гражданства указанной категорией лиц сократится до года», — отметила официальный представитель российского МВД.

Как сообщается на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, изменения направлены на реализацию государственной миграционной политики России, которая вызвана потребностью российской науки и экономики в высококвалифицированных специалистах.