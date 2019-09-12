Депутаты от «Слуги народа» публично покаялись за кнопкодавство

Во время заседания Верховной Рады первые депутаты-кнопкодавы Сергей Литвиненко и Елена Копанчук от фракции «Слуга народа» публично извинились и пообещали передать месячную зарплату на благотворительность.

Об этом сообщает Украинская правда.

Депутат от «Европейской солидарности» Ирина Геращенко обратилась к главе Дмитрию Разумкову с просьбой принять меры по привлечению депутатов-кнопкодавов к ответственности.

«Уже утром было дано поручение», — ответил Разумков.

Спикер предоставил слово нардепам, которых «поймали» на нарушении правила персонального голосования: Сергею Литвиненко и Елене Копанчук.

«Я хочу извиниться за то, что получилось. В моих действиях не было никакого злого умысла. Я просто переживал, чтобы за эти законы проголосовали. Я готов передать месячную зарплату на благотворительность», — заявил Литвиненко.

«Хочу также принести официальное извинение перед всеми. Для меня хоть и было важным, чтобы данный законопроект был проголосован, хотя это не является оправданием. Для меня это будет важным уроком на всю жизнь. И также я присоединяюсь к позиции свою заработную плату отдать в благотворительный фонд. И я думаю, что это станет посылом для внимания не совершать неличное голосования», — поддержала его Копанчук.

В свою очередь нардеп от «Батькивщины» Иван Крулько предложил дать слово для извинений тем, кто кнопкодавил все прошлые созывы.

«Нам не хватит недели, чтобы прослушать всех», — сказал председатель Рады.

Напоминим, что 3 сентября народный депутат-мажоритарщик от «Слуги народа» Сергей Литвиненко проголосовал за другого «слугу», вероятно Александра Скичко.

11 сентября народный депутат от «Слуги народа» Елена Копанчук проголосовала вместо однопартийца Вячеслава Рублева.