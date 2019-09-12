Депутаты от «Слуги народа» публично покаялись за кнопкодавство

Во время заседания Верховной Рады первые депутаты-кнопкодавы Сергей Литвиненко и Елена Копанчук от фракции «Слуга народа» публично извинились и пообещали передать месячную зарплату на благотворительность.
Об этом сообщает Украинская правда.
Депутат от «Европейской солидарности» Ирина Геращенко обратилась к главе Дмитрию Разумкову с просьбой принять меры по привлечению депутатов-кнопкодавов к ответственности.
«Уже утром было дано поручение», — ответил Разумков.
Спикер предоставил слово нардепам, которых «поймали» на нарушении правила персонального голосования: Сергею Литвиненко и Елене Копанчук.
«Я хочу извиниться за то, что получилось. В моих действиях не было никакого злого умысла. Я просто переживал, чтобы за эти законы проголосовали. Я готов передать месячную зарплату на благотворительность», — заявил Литвиненко.
«Хочу также принести официальное извинение перед всеми. Для меня хоть и было важным, чтобы данный законопроект был проголосован, хотя это не является оправданием. Для меня это будет важным уроком на всю жизнь. И также я присоединяюсь к позиции свою заработную плату отдать в благотворительный фонд. И я думаю, что это станет посылом для внимания не совершать неличное голосования», — поддержала его Копанчук.
В свою очередь нардеп от «Батькивщины» Иван Крулько предложил дать слово для извинений тем, кто кнопкодавил все прошлые созывы.
«Нам не хватит недели, чтобы прослушать всех», — сказал председатель Рады.
Напоминим, что 3 сентября народный депутат-мажоритарщик от «Слуги народа» Сергей Литвиненко проголосовал за другого «слугу», вероятно Александра Скичко.
11 сентября народный депутат от «Слуги народа» Елена Копанчук проголосовала вместо однопартийца Вячеслава Рублева.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016