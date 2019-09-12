Кличко заговорил о досрочном прекращения полномочий Киевсовета

Городской голова Киева Виталий Кличко объявил о консультациях с руководством депутатских фракций и групп Киевского городского совета по поводу досрочного прекращения полномочий Киевсовета 8-го созыва.

«Я инициирую консультации с главами депутатских фракций и групп о досрочном прекращении полномочий Киевсовета 8-го созыва», — заявил Кличко перед началом пленарного заседания Киевсовета, которое не собрало кворума, сообщила пресс-служба мэра.

«Сегодня Киевсовет не собрал кворума. В зале зарегистрировались 46 избранников. Почему не было кворума? Потому что «работают» со многими депутатами. Потому что подрывают и дестабилизируют работу киевской власти», - написал мэр в Фейсбук.

Напомним, что в начале месяца Кабинет министров согласовал отставку Виталия Кличко с должности главы Киевской государственной администрации.