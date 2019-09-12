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ПриватБанк обновил свой интернет-банк «Приват24»

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ПриватБанк обновил свой интернет-банк «Приват24»

ПриватБанк презентовал обновленную версию интернет-банка «Приват24» для пользователей приложения AppStore (iPhone) и Google Play (Android), которая сейчас работает в тестовом режиме и начнет внедряться уже с сентября, сообщил член правления банка Сергей Харитич.

«Мы уже начинаем процедуру замены приложения нашим клиентам, начиная с сентября. Но, кто хочет, может сегодня присоединяться к тестированию», — сказал Харитич на пресс-конференции в Днепре в четверг, передает Интерфакс-Украина.

По словами Харитича, за восемь месяцев 2019 года число пользователей web и мобильной версий «Приват24» увеличилось до 9,8 млн человек, при этом ежедневное количество транзакций составляет около 1,9 млн, в частности, ежедневно осуществляют переводы с карты на карту 894 тыс. чел., пополняют мобильный 499 тыс. чел., производят оплату коммунальных платежей 457 тыс.чел., еще 12 тыс. пользователей осуществляют операции по обмену валюты.

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Харитич также добавил, что у приложения появится новый дизайн.

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