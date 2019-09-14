Гончарук обещает тотальное обновление власти и искоренение коррупции

Премьер-министр Алексей Гончарук не исключает тотального обновления центральных органов исполнительной власти в ближайшие месяцы.

Как передает УНИАН, об этом премьер сказал во время выступления на 16-й ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии (YES) в Киеве.

«Коррупции здесь очень скоро не будет. Я хочу в это верить. Мы над этим будем много работать. Мы попробуем уже в следующие месяцы тотально обновить руководство центральных органов исполнительной власти», — сказал он.

Напомним, ранее Гончарук заявил, что Кабмин представит свою программу действий Верховной раде уже через несколько недель.