39% украинцев позитивно оценивают работу новой Рады

Почти 40% украинцев положительно оценивают работу Верховной Рады IX созыва. Об этом в понедельник на заседании согласительного совета парламента сообщил спикер Дмитрий Разумков.

«Деятельность новоизбранного парламента позитивно оценивают 39% наших соотечественников, на порядок выше, чем работу прежней Рады (поддержка Рады VIII созыва составляла 4%). Надеюсь, эта цифра будет увеличиваться, а эффективность нашей работы будет оставаться такой же высокой», — сказал он.