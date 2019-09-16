39% украинцев позитивно оценивают работу новой Рады

Почти 40% украинцев положительно оценивают работу Верховной Рады IX созыва. Об этом в понедельник на заседании согласительного совета парламента сообщил спикер Дмитрий Разумков.
«Деятельность новоизбранного парламента позитивно оценивают 39% наших соотечественников, на порядок выше, чем работу прежней Рады (поддержка Рады VIII созыва составляла 4%). Надеюсь, эта цифра будет увеличиваться, а эффективность нашей работы будет оставаться такой же высокой», — сказал он.
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