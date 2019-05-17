У Зеленского прокомментировали возможность роспуска Рады после решения Народного фронта

Прекращение деятельности коалиции «Европейская Украина» в Верховной Раде после выхода из нее фракции «Народный фронт» связано, прежде всего, с желанием отсрочить какие-либо действия, связанные с проведением досрочных парламентских выборов, считает советник новоизбранного президента Владимира Зеленского по политическим вопросам Дмитрий Разумков.

«Я думаю, что это, в первую очередь, связано с желанием отсрочить какие-либо действия, связанные с проведением выборов. Но в данной ситуации нужно будет жить по закону и поступать по закону. И хотелось бы, чтобы все-таки в Украине был парламент, который будет полностью легитимен, и к решениям которого не будет возникать никаких вопросов, как внутри государства, в том числе, у избирателей, так и у наших зарубежных партнеров», — сказал он в комментарии агентству «Интерфакс-Украина».

Разумков указал, что «тяжело выйти из того, что прекратило свое существование фактически несколько лет тому назад», потому что отсутствие 226 депутатов в коалиции, по мнению команды Зеленского, является подтверждением того, что коалиция уже не существует.

Отвечая на вопрос о том, возможен ли все-таки роспуск Верховной Рады, Разумков отметил: «Я думаю, что возможность, наверное, есть, исходя из того, что я сказал. А будет ли это происходить — зависит от юридических предпосылок и запросов украинского народа и общества, которое хотело бы видеть слаженную работу власти».

Отметим, что постпред действующего президента Украины Петра Порошенко в Раде Ирина Луценко заявила, что избранный президент страны Владимир Зеленский имеет право распустить парламент, несмотря на то, что правящая коалиция только в пятницу объявила о прекращении своей деятельности.