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Несуществующая партия Разумкова может пройти в Раду

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Несуществующая партия Разумкова может пройти в Раду

Пять политических партий преодолели бы 5%-ный проходной барьер на выборах в Верховную Раду, если бы они проходили в ближайшее время, свидетельствуют результаты исследования «Электоральные ориентации граждан на выборах в Верховную Раду Украины, оценка ими материального положения и вопросов, связанных с отопительным сезоном», проведенного социологической службой Центра Разумкова с 23 по 27 октября 2021 года по заказу интернет-издания «Обозреватель».

Согласно результатам опроса, наибольшую поддержку избирателей получила политическая партия «Слуга народа» (за нее готовы отдать свой голос 15% всех опрошенных). За партию «Европейская солидарность» готовы проголосовать 12,4% всех респондентов, за партию «Оппозиционная платформа — За жизнь» — 7,5%, за Всеукраинское объединение «Батькивщина» — 7,2%, за несуществующую партию Дмитрия Разумкова, предложенную для исследования в качестве эксперимента — 5,5%.

Остальные партии не преодолели бы 5%-ный барьер, но результат партии «Украинская стратегия Гройсмана» (4,6% от общего количества опрошенных) находится в пределах статистической погрешности от нее. За партию «Сила и честь» отдали бы голоса 3,6% опрошенных, за партию «Наши» — 3,1%, за Радикальную партию Олега Ляшко — 2,1%, за Всеукраинское объединение «Свобода» — 1,6%, за Партию Шария — 1,3%, за партию «Голос» — 1%, за каждую из других политических сил — менее 0,3% избирателей.

При этом 1,3% из общего количества респондентов затруднились с ответом, 12,3% заявили, что не проголосуют ни за одну из предложенных политсил, а 8% опрошенных не намерены принимать участие в парламентских выборах.

Чаще всего респонденты считают, что главной и реальной оппозицией нынешней власти является партия «Европейская солидарность» (такого мнения придерживаются 24,6% опрошенных). 20,9% опрошенных главной и реальной оппозицией к нынешней власти считают партию «Оппозиционная платформа — За жизнь», 12,3% — ВО «Батькивщина».

Большинство опрошенных (55,9%) отметили, что за последние два года материальное положение их семьи ухудшилось, треть респондентов (35,3%) ответили, что оно не изменилось и 7,5% считают, что оно улучшилось.

Главными причинами экономических проблем в Украине опрошенные чаще называют некомпетентность власти (39,1%) и высокий уровень коррупции (35,4%). 10,2% опрошенных главной причиной экономических проблем считают пандемию коронавируса, а 10% — войну на востоке Украины.

Большинство респондентов (52%) считают, что большую ответственность за отопительный сезон несут центральные власти, 17,5% возлагают большую ответственность на местное самоуправление. 43,6% опрошенных считают, что, учитывая высокие цены на энергоносители, Правительство должно увеличить сумму средств на субсидии и увеличить количество семей, имеющих право их получать, а 7,3% респондентов считают, что этих средств достаточно.

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Опрос 1200 респондентов в возрасте от 18 лет во всех подконтрольных правительству регионах Украины проводился методом САТИ (телефонный опрос) и представляет всё взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,9% с вероятностью 0,95.

Верховная Рада, опрос, Дмитрий Разумков
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