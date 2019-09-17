Гонтарева уверяет, что не пытается получить статус беженца

Бывшая глава Национального банка Украины (НБУ) Валерия Гонтарева назвала «чушью» предположения оппонентов, что она сама организовала поджог дома и автомобиля своей невестки, чтобы получить политическое убежище в Великобритании и избежать следствия в Украине.
Об этом сообщает Радио Свобода.
«Я легально живу и работаю в Великобритании. Я не вижу, чем мне поможет статус беженца в этой стране, – сказала Гонтарева. – Такую чушь даже не могу комментировать. Инцидентов со мной хватило бы уже на 20 политических беженцев».
Она назвала «ахинеей» версию о том, что поджогом автомобиля и дома занимался друг ее сына. Гонтарева убеждает, что не знает, кто стоит за поджогом дома.
По словам экс-главы НБУ, ей угрожали на протяжении последних пяти лет.
«Сейчас угрозы поступали только от Коломойского и Портнова. Все они были в публичной плоскости», – сказала Гонтарева.
Как ранее сообщали СМИ, бизнесмен Игорь Коломойский намекнул, что поджог дома может быть выгоден самой Гонтаревой. «Теперь, скорее всего, ее не выдадут», – заявил он, комментируя инцидент.
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