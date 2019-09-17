Войти
Гончарук уверяет, что не ведет переговоров о компромиссе по ПриватБанку
позиция
Гончарук уверяет, что не ведет переговоров о компромиссе по ПриватБанку
Аваков прокомментировал поджог дома Гонтаревой
резонанс
Аваков прокомментировал поджог дома Гонтаревой

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

резонанс
RSS

Гонтарева уверяет, что не пытается получить статус беженца

267
Гонтарева уверяет, что не пытается получить статус беженца

Бывшая глава Национального банка Украины (НБУ) Валерия Гонтарева назвала «чушью» предположения оппонентов, что она сама организовала поджог дома и автомобиля своей невестки, чтобы получить политическое убежище в Великобритании и избежать следствия в Украине.

Об этом сообщает Радио Свобода.

«Я легально живу и работаю в Великобритании. Я не вижу, чем мне поможет статус беженца в этой стране, – сказала Гонтарева. – Такую чушь даже не могу комментировать. Инцидентов со мной хватило бы уже на 20 политических беженцев».

Она назвала «ахинеей» версию о том, что поджогом автомобиля и дома занимался друг ее сына. Гонтарева убеждает, что не знает, кто стоит за поджогом дома.

По словам экс-главы НБУ, ей угрожали на протяжении последних пяти лет.

Читайте также: Газ, шантаж и неизбежность: как идет подготовка к переговорам в Брюсселе

«Сейчас угрозы поступали только от Коломойского и Портнова. Все они были в публичной плоскости», – сказала Гонтарева.

Как ранее сообщали СМИ, бизнесмен Игорь Коломойский намекнул, что поджог дома может быть выгоден самой Гонтаревой. «Теперь, скорее всего, ее не выдадут», – заявил он, комментируя инцидент.

Великобритания, Валерия Гонтарева
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 17 сентября 2019
Понедельник, 16 сентября 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Сет Годин
Сет Годин
маркетолог

Два типа системных рисков

В большинстве случаев то, что система «не работает» - не катастрофа. Если тостер не работает, это не такая уж большая проблема. Вы можете сделать тост через несколько дней, а пока есть мягкий хлеб. С другой стороны, если вы отправляетесь на Марс, то скорее всего будете рады нескольким дополнительным баллонам с кислородом, даже если стоимость их доставки будет достаточно высока.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О конкуренции, ценах и стремлении к идеалу

Теории свободного рынка основаны на существовании совершенной конкуренции, требующей, помимо прочего, отсутствия барьеров для входа и выхода с рынка, а также равный и полный доступ всех участников рынка к информации, (чего любой производитель и торговец всячески избегает). Но поскольку условия для совершенной конкуренции являются уж очень строгими, то рынков с совершенной конкуренцией может не существовать вообще.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
советник Главы Федерации работодателей Украины по экономическим вопросам

Чем Украина отличается от Словакии?

Когда у вас будут возникать вопросы почему наши люди едут в Словакию, а не наоборот, то вот вам ответ. Более маленькая Словакия намного больше преуспела в привлечении инвесторов. И как видите, использует для этого конкретные стимулы, а не позиции в рейтингах и реформы. И именно по этой причине я считаю, что Украина за последние 5 лет провалила свою политику по привлечению инвесторов.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016