Коломойский считает, что теперь Гонтареву не выдадут Украине

Олигарх Игорь Коломойский намекнул, что поджог дома бывшей главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой может быть выгоден ей самой.
Об этом он заявил в переписке с корреспондентом «Украинской правды».
«Теперь, скорее всего, её не выдадут. Поэтому думайте сами», — написал Коломойский на просьбу прокомментировать поджог дома Гонтаревой.
Напомним, что Гонтарева сейчас проживает и работает в Лондоне (Великобритания),
На форуме YES в субботу журналисты спрашивали Коломойского о его конфликте с экс-главой НБУ, на что олигарх отвечал, что, у Гонтаревой и без него хватает врагов.
В ночь на 17 сентября дом Гонтаревых в Гореничах под Киевом сожгли дотла.
Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что «тот, кто заказал и исполнил это в момент прибытия миссии МВФ в Украину, — не просто поджигатель, он — враг, который вредит своему государству».
Президент Владимир Зеленский заявил, что ожидает от правоохранительных ведомств скорейшего раскрытия этой «провокации».
27 августа Печерский райсуд Киева разрешил Госбюро расследований силовой привод Гонтаревой на допрос по делу о злоупотреблении служебным положением членами правления Нацбанка.
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