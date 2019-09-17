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Вилкула и Колесникова заочно отпустили на поруки

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Вилкула и Колесникова заочно отпустили на поруки

Народные депутаты Верховной Рады минувшего VIII созыва фракции «Оппозиционный блок» Александр Вилкул и Дмитрий Колесников решением суда отпущены на поруки, сообщает ТСН во вторник.

«Обоих бывших народных избранников прокуратура просила взять под арест. Но Октябрьский суд Днепра решил отпустить их на поруки. Заседание внезапно назначили накануне вечером. Информация о дате и времени тщательно скрывалась от прессы», — говорится в сообщении.

Как сообщалось, обоим экс-нардепам объявили подозрение еще 5 сентября, после чего был начат их розыск. Информации о задержании кого-либо из них с тех пор не было.

25 мая 2018 года генеральный прокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду представления о согласии на привлечение к уголовной ответственности Вилкула и Колесникова.

Следствие установило, что Колесников, находясь в должности председателя Агентства госимущества Украины, совершил «определенные действия», в результате чего стало возможным отчуждение объектов недвижимости — производственного и лабораторно-бытового корпуса государственного предприятия «Научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт трубной промышленности им.Осады» в Днепре общей площадью почти 7 тыс. кв.м, что нанесло государству убытки в размере более 16 млн грн.

Вилкул, будучи главой Днепропетровской облгосадминистрации, в течение 2011-2012 гг. издал распоряжение об изменении целевого назначения земельных участков площадью 21 га якобы из земель запаса с/х назначения (пастбища), а на самом деле — из земель коллективной собственности пайщиков двух сельскохозяйственных предприятий Никопольского района. Кроме того, он издал распоряжение об изменении целевого использования 23 земельных участков общей площадью более 45 га, находившихся в собственности ООО «АРТ ЛЕНД», из земель сельскохозяйственного назначения на земли промышленности.

17 сентября Луценко внес в Раду новые представления о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности Вилкула и Колесникова. 8 октября парламентский комитет по вопросам регламента рассмотрел эти представления, после чего эти вопросы были вынесены в сессионный зал и рассмотрены 16 октября.

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По словам экс-генпрокурора, Вилкула и Колесникова тогда взяли под защиту Регламентный комитет и Верховная Рада, не дав разрешения на привлечение к уголовной ответственности. И только после потери ими депутатского статуса 5 сентября 2019 года им объявлены подозрения и начата процедура розыска.

Пресс-служба прокуратуры Днепропетровской области сообщила, что 5 сентября Колесникову было объявлено подозрение в уголовном производстве, расследуемом по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).

Александр Вилкул, Борис Колесников
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